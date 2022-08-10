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В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом в РФ

Депутат Нилов: в РФ необходимо разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает необходимым разработать единую федеральную программу в стране по борьбе с алкоголизмом.

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Он отметил, что такая программа необходима особенно в тех регионах, где наблюдается высокий уровень потребления алкоголя.

«Субъекты Российской Федерации очень разные по уровню потребления алкоголя — нельзя сравнить Северный Кавказ, там где свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя, и другие регионы. Вводить KPI для всех — насколько это целесообразно с точки зрения эффективности, приведет ли это к желаемым результатам и не будет ли строиться работа просто для галочки», — сказал он «РИА Новости».

Нилов также считает необходимым усилить в России социальную рекламу, направленную против алкоголизма, передает НСН. По его словам, по телевидению необходимо показывать больше передач о вреде алкоголя.

«Показывать эксперимент, где берут белок яйца, вливают в водку и показывают, какое преобразование происходит, вот то же самое происходит с нашим организмом, с нашим мозгом», — отметил он.

Депутат также призвал рассмотреть вопрос об усилении работы с контрафактным нелегальным алкоголем. Также он считает целесообразным открыть специализированные магазины по продаже алкоголя, в которых будут действовать строгие правила: где вход строго после 18-и лет и соблюдается график работы в зависимости от установленного режима продажи алкоголя в каждом из регионов страны.

7 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Эту инициативу уже поддержала врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Хорол. Специалист отметила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека, в результате чего на организм ложится дополнительная нагрузка. По ее словам, человек может этого не выдержать и просто погибнуть.

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