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Диетолог назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга

Диетолог Евдокимова назвала продукты, которые стимулируют работу мозга
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Фото: Global Look Press/imago-images/Bernd Jürgens
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Продукты из ежедневного рациона могут по-разному влиять на мозговую деятельность. Для того, чтобы улучшить работу мозга, необходимо скорректировать свое меню, рассказала диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова.

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«Употребление яиц на завтрак, например, в виде омлета или яичницы-глазуньи, зарядит мозг энергией на весь день», — сказала диетолог в беседе с «Лентой.ру».

Если цель — освоить большой объем информации, то предпочтение стоит отдать зеленому чаю. Как отметила Евдокимова, он содержит L-теанин — мощный антиоксидант, который успешно тонизирует в течение продолжительного времени и в отличие от кофе не имеет расслабляющего пост-эффекта.

Тем, кто хочет ускорить работу мозга, специалист советует есть больше цельнозернового хлеба из муки грубого помола: ржаной, ржано-пшеничный, хлеб с отрубями. Она пояснила, что в таких сортах хлеба содержится много витаминов группы В, которые помогают нервной системе быть в тонусе.

Также полезно добавлять в пищу нерафинированное оливковое масло холодного отжима, льняное масло с насыщенными жирными кислотами и такие недорогие продукты как свекла и морковь.

Диетолог напомнила, что в том числе важно не забывать и про воду — это простой, но необходимый элемент для поддержки мозга и его функций. Если же нужно сконцентрироваться на задаче, которую необходимо решить быстро, можно выпить кофе. Однако тонизирующий эффект от него продлится недолго, предупредила эксперт.

Ранее, в июле, онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева рассказала, какие витамины помогут мозгу работать продуктивнее. Врач отметила, что в последнее время люди стали чаще жаловаться на ухудшение памяти, внимания, концентрации и работоспособности. Одним из важных факторов, влияющих на сохранение когнитивных функций человека, она назвала достаточное количество витаминов группы В. При высоком эмоциональном напряжении медик порекомендовала дополнительный прием органических форм магния.

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