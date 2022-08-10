Кириенко назвал количество антироссийских санкций

На конец июля в отношении России было введено 1 160 экономических санкций. Такое заявление сделал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, такого количества ограничений не вводилось никогда.

«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», — сказал он в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

Ранее в этот день бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что санкции Запада против России не работают и наносят ущерб самим западным странам, таким как Словакия. По его словам, Запад совершенно сошел с ума.

Также политик считает, что примером неэффективности санкций может послужить остановка поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» — ответственность за прекращение поставок энергоресурсов в Центральную Европу лежит на Украине.

26 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью французской газеты Le Monde, заявил «Известиям», что Евросоюз заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине и в введении новых санкций против России

По словам парламентария, европейские политики, действующие под давлением США, просчитались в последствиях своих санкций. Теперь они вынуждены просить население об экономии энергоресурсов и других ограничениях, оправдывая это необходимостью снижения зависимости от России, добавил Белик.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Запада против России «выстрелом в легкие Европы». По мнению политика, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

15 июня президент Сербии Александр Вучич также раскритиковал антироссийские санкции и подчеркнул, что они в первую очередь ударили по самому Западу.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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