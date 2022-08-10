Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине
Сюжет:

Кириенко назвал количество антироссийских санкций

Кириенко заявил, что на конец июля против России ввели 1160 экономических санкций
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На конец июля в отношении России было введено 1 160 экономических санкций. Такое заявление сделал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отошли моды: Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров
Могут ли торговые центры закрыться и какие бренды пригласили на замену ушедшим

По его словам, такого количества ограничений не вводилось никогда.

«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», — сказал он в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

Ранее в этот день бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что санкции Запада против России не работают и наносят ущерб самим западным странам, таким как Словакия. По его словам, Запад совершенно сошел с ума.

Также политик считает, что примером неэффективности санкций может послужить остановка поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» — ответственность за прекращение поставок энергоресурсов в Центральную Европу лежит на Украине.

26 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью французской газеты Le Monde, заявил «Известиям», что Евросоюз заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине и в введении новых санкций против России

По словам парламентария, европейские политики, действующие под давлением США, просчитались в последствиях своих санкций. Теперь они вынуждены просить население об экономии энергоресурсов и других ограничениях, оправдывая это необходимостью снижения зависимости от России, добавил Белик.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Запада против России «выстрелом в легкие Европы». По мнению политика, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

15 июня президент Сербии Александр Вучич также раскритиковал антироссийские санкции и подчеркнул, что они в первую очередь ударили по самому Западу.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022