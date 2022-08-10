Санкции Запада против России не работают и наносят ущерб самим западным странам, таким как Словакия. Такое заявление 10 августа сделал бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо.

«Санкции [Запада против России] не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума», — написал Фицо на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Примером неэффективности санкций может послужить остановка поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» — ответственность за прекращение поставок энергоресурсов в Центральную Европу лежит на Украине, подчеркнул политик. Он обратил внимание на то, что Россия еще в прошлом месяце заплатила за транзит нефти в августе, но киевский режим не принял платежи «с благословения Запада», сославшись на введенные против РФ санкции.

«Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода. Украина таким образом реализовала свои угрозы, что нечто подобное может сделать», — подытожил Фицо.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Запада против России «выстрелом в легкие Европы». По мнению политика, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

15 июня президент Сербии Александр Вучич также раскритиковал антироссийские санкции и подчеркнул, что они в первую очередь ударили по самому Западу.

17 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными. Он подчеркнул, что своей главной цели — взять экономику России «с наскока» и нанести ей максимальный ущерб — они не достигли.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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