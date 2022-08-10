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Российская биатлонистка обвинила «Аэрофлот» в пропаже инвентаря

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Женская сборная России по биатлону осталась без инвентаря из-за «Аэрофлота». Об этом 9 августа рассказала спортсменка Анастасия Шевченко.

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«Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу пять спортсменок сборной России по биатлону. Никакой компенсации не последовало», — написала она в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шевченко также заявила, что инвентарь пропал у Анастасии Батмановой, Натальи Шевченко, Тамары Дербушевой и Ирины Казакевич, сообщает «Спорт-Экспресс».

13 мая сообщалось, что на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» умерла собака. Животное погибло из-за переохлаждения. Во время полета американский булли находился в багажном отсеке. О гибели собаки ее хозяйка узнала лишь по прилете в аэропорт Шереметьево.

В тот же день стало известно, что прокуратура начала проверку о возможных правонарушениях прав пассажиров при перевозке животных.

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