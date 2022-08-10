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В Казахстане предложили упростить процедуру пропуска туристов на Байконур

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предложило упростить процедуру пропуска туристов на Байконур. Об этом 9 августа заявил глава ведомства Багдат Мусин на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

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«Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе «Байконур», — цитирует Мусина пресс-служба Минцифры.

Стороны также обсудили основные вопросы по реализации проекта «Байтерек», отметили необходимость в сдвиге срока первого испытательного пуска на 2024 год и рассмотрели вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере.

7 мая на Байконуре были задержаны гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии, без разрешения пробравшиеся на космодром. Позже выяснилось, что это были известный видеоблогер Бенджамин Рич и его девушка Алина Зелупа. По данным «Известий», они приехали на Байконур, чтобы сделать фотографии и видео с космодрома. Однако до стартовой площадки туристы не дошли, так как были задержаны.

Позднее Рич сообщил, что ему выписали штраф в размере 60 фунтов (около 5 тыс. рублей. — Ред.). На Байконуре он хотел посмотреть на ракетоплан «Буран».

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