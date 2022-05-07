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На Байконуре задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии
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На Байконуре задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии

Рогозин: на Байконуре задержали британца и гражданку Белоруссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На Байконуре задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«В 18:10 мск с космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Иностранные граждане были задержаны в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран». Обоих доставили в УВД города Байконур для выяснения обстоятельств.

По данным «Известий», гражданка Белоруссии 1990 года рождения приехала на Байконур со знакомым британцем 1974 года рождения, чтобы сделать фотографии с космодрома. Однако до стартовой площадки туристы не дошли, так как были задержаны.

Рич Бенджамин — туристический блогер. Он ведет YouTube-канал, на который подписано более 3,5 миллионов человек. Британец специализируется на путешествиях по Азии и территории бывшего СССР. За последние месяцы он успел побывать на Украине, в Кыргызстане и Сирии.

По предварительным данным, ранее к ответственности граждане Белоруссии и Великобритании не привлекались. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении КоАП 20.17 («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»). Им грозит штраф в размере 500 рублей.

Туристов уже выдворили за пределы города.

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