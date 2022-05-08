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Задержанный на Байконуре британский блогер рассказал о поездке на космодром

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Фото: соцсети
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Британскому видеоблогеру Бенджамину Ричу, задержанному накануне на космодроме Байконур, пришло огромное количество сообщений после новости о его задержании. Об этом в воскресенье, 8 мая, путешественник написал в своих соцсетях.

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«Похоже, что из-за какого-то сообщения в Twitter все подумали, что я попал в ГУЛАГ. По сути, меня несколько часов допрашивала российская полиция, так как я отправился посмотреть на ракетоплан «Буран», не имея специального разрешения, и выписала мне штраф на 60 фунтов (около 5 тыс. рублей. — Ред.). Сотрудники полиции были так добры, что показали мне закрытый город Байконур, где есть потрясающая мозаика, изображающая космонавта, и подвезли нас потом до железнодорожной станции», — поделился блогер.

Британец отметил, что провел отличный день и в любом случае посмотрел на «Бураны».

К сообщению британец приложил фотографию со скульптурной композицией «Невесомость», установленной на въезде в город. Также Рич призвал своих подписчиков не преувеличивать случившееся, отметив, что за совершенное им нарушение он понес административную ответственность.

Днем ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о задержании на космодроме гражданина Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы. Блогеров задержали в районе стартовой площадки 112 вечером в субботу. Обоих доставили в УВД города Байконур.

По данным «Известий», девушка, 1990 года рождения, привезла знакомого британца пофотографироваться и сделать видео возле комплекса «Буран». Однако до стартовой площадки туристы не дошли, так как были задержаны.

Рич Бенджамин — туристический блогер, известный как Мистер Болд. Он ведет YouTube-канал, на который подписано более 3,5 млн человек. Британец специализируется на путешествиях по Азии и территории бывшего СССР. За последние месяцы он успел побывать на Украине, в Киргизии и Сирии.

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