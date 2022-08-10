Число пострадавших в результате взрыва на аэродроме в Крыму увеличилось до 14

Число пострадавших в результате взрыва на военном аэродроме Саки в Крыму увеличилось до 14 человек. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, более 60 жилых домов и около 20 коммерческих объектов получили повреждения. В основном повреждены окна, остекления балконов, дверей. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация.

О взрывах на территории аэродрома Саки около поселка Новофедоровка стало известно накануне. Около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва возник пожар.

Для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения в радиусе 5 км были установлены ограждения, действовали экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.

В Минобороны РФ в свою очередь исключили вероятность обстрела. Согласно данным ведомства, «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Военный аэродром под Новофедоровкой используется для базирования авиации Минобороны РФ — самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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