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Армия КНР заявила об успешном выполнении всех задач у берегов Тайваня

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Фото: Getty Images/CFOTO/Future Publishing
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Армия КНР успешно выполнила поставленные задача у берегов Тайваня в рамках проводимых военных учений. Об этом 10 августа заявила восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в социальной сети WeChat.

«Все задачи в рамках совместных военных мероприятий в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, организованных восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая, успешно выполнены», — сказал официальный представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

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Отмечается, что в дальнейшем командование будет пристально отслеживать изменения в Тайваньском проливе, продолжать военные учения и регулярно организовывать боевые дежурства пролива, отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня. Тогда же минобороны острова заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии.

Китай начал учения вокруг Тайваня 4 августа, после того как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила остров. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали обострение этой ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

В свою очередь, министерство обороны Тайваня 2 августа осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Визит стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа, а 4 августа Китай начал военные учения возле острова. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

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