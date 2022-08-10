Мэр Горловки Приходько: в районе поселка Зайцево идет бой

В районе поселка Зайцево Донецкой Народной Республики (ДНР) идет бой, сообщил мэр Горловки Иван Приходько 10 августа в своем Telegram-канале.

По его словам, противник ведет хаотичный обстрел, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил.

«Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу», — обратился он к местным жителям.

Мэр отметил, что городские службы работают в усиленном режиме

«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — позже написал он.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в 10:35 (время совпадает с мск) Вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 122 мм.

Ранее, 8 августа, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные нанесли по Горловке ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тот же день Приходько рассказал, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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