ПВО Херсонской области отразили очередную ракетную атаку ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную попытку украинских боевиков обстрелять Херсонскую область. Об этом 10 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, при последнем обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антоновский мост через Днепр не пострадал.

«Прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — объяснил Стремоусов журналистам.

8 августа он сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ Антоновский мост получил минимальные повреждения. Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские боевики нанесли ранее в этот день. Были повреждены строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста отложили.

4 августа украинские военные также провели ракетную атаку на Херсон, сработала российская система ПВО.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».