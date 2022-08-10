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ПВО Херсонской области отразили очередную ракетную атаку ВСУ

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную попытку украинских боевиков обстрелять Херсонскую область. Об этом 10 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, при последнем обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антоновский мост через Днепр не пострадал.

«Прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — объяснил Стремоусов журналистам.

8 августа он сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ Антоновский мост получил минимальные повреждения. Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские боевики нанесли ранее в этот день. Были повреждены строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста отложили.

4 августа украинские военные также провели ракетную атаку на Херсон, сработала российская система ПВО.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

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