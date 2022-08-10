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Министерства РФ запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерства и ведомства подали заявки на дополнительные ассигнования федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом 10 августа сообщил Минфин РФ.

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«В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно», — говорится в сообщении.

Предложения министерств были рассмотрены на заседании рабочей группы правительственной комиссии 9 августа. Министр финансов Антон Силуанов, выступая, отметил, что формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы проходит в новых экономических и финансовых условиях санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей.

Он уточнил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. Также министр добавил, что при формировании параметров бюджета обеспечивается сбалансированный подход, который предполагает временное использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), мобилизацию доходных источников, оптимизацию расходных обязательств.

8 августа Минфин РФ отчитался о результатах размещения средств ФНБ в июле: на 1 августа объем фонда вырос за месяц на 1,38 трлн рублей — с 10,774 трлн рублей в июне до 12,155 трлн рублей в июле, составив 9,1% прогнозируемого на этот год ВВП России. В долларовом эквиваленте объем ФНБ снизился на $12,36 млрд — до $198,26 млрд.

В тот же день доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что объем ФНБ России по итогам июля вырос за счет переоценки валютных активов — в июле российская нацвалюта падала против большинства других валют до 10 рублей.

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