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Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму $6,88 млрд, сообщает Reuters 10 августа.

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Маск заявил, что средства могут быть использованы для финансирования потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет в суде.

Как отмечает агентство, миллиардер продал около 7,92 млн акций в период с 5 по 9 августа. В настоящее время ему принадлежит 155,04 млн акций Tesla — около 15% акций автопроизводителя.

«Последние продажи привели к тому, что общий объем продаж акций Tesla Маском составил около $32 млрд менее чем за год», — уточняет агентство.

Twitter и Маск 25 апреля 2022 года объявили, что предприниматель купит социальную сеть и сделает ее частной. Суммой сделки назывались $44 млрд. Вскоре рыночный спад привел к падению акций технологических компаний, включая Tesla и акций соцсети.

13 мая миллиардер сообщил о приостановке сделки по приобретению Twitter до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными в соцсети являются не более 5% аккаунтов.

Руководство платформы подало на него в суд. 30 июля газета The Guardian написала о встречном иске американского предпринимателя.

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