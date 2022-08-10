Соединенные Штаты Америки бездоказательно возлагают ответственность за минирование территорий Украины на Россию. Об этом во вторник, 9 августа, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как заметил дипломат, международное сообщество убедилось в том, что Киев самостоятельно заминировал прибрежную акваторию Черного моря. Более того, подобная практика распространяется на многочисленные социальные и инфраструктурные объекты. Так, украинские националисты усеяли взрывными устройствами территории школ, детских садов, а также леса и поля на различных направлениях. Примечательно, что часть боеприпасов, в том числе Claymore и С-4, поставляется из США. Антонов также напомнил о поджогах сельхозугодий, которые осуществляются при помощи вертолетов, разбрасывающих тепловые ловушки.

«Украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами «Лепесток». На них подорвались уже более 30 человек, среди которых дети и пожилые люди. Такие действия красноречиво говорят об отношении режима [президента Украины Владимира] Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — приводятся слова Антонова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Российский посол резюмировал: реальное положение вещей совершенно полярно картине, которую рисует общественности американский Госдепартамент. В этой связи Антонов поддержал публичную демонстрацию действий киевского режима миру и призвал украинские власти к ответственности за злодеяния, совершенные в отношении собственного населения.

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