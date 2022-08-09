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Авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Египетская авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Об этом во вторник, 9 августа, уведомляет управляющая компания аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».

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«Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой. Сегодня, 9 августа, из аэропорта Пулково авиакомпания AlMasria запустила прямой рейс в Египет», — отмечается в заявлении.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и субботам. На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320, вместимость которого составляет 175 человек.

2 августа сообщалось о том, что авиакомпания AZUR air начнет выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду в октябре — ноябре, а летать из Санкт-Петербурга в Египет можно будет до конца марта 2023 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в начале апреля. Тогда авиакомпания «Азимут» выполнила рейс по маршруту Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100. Полет продолжался 3,5 часа.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

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