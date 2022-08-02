Осенью из Петербурга запустят прямые рейсы в Египет

Прямые рейсы в Египет запустят осенью из Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России.

Самолеты станут летать в октябре — ноябре, отмечается в материале. Рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR air.

Летать из Санкт-Петербурга в Египет можно до конца марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 29 июля из самарского аэропорта «Курумоч» появится еще один еженедельный рейс в столицу Узбекистана Ташкент.