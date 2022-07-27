Из Самары в Узбекистан запустят новый авиарейс

С 29 июля из самарского аэропорта «Курумоч» появится еще один еженедельный рейс в столицу Узбекистана Ташкент. Об этом в среду, 27 июля, сообщает НИА «Самара».

Информация появилась в расписании аэропорта. Перевозки будет осуществлять узбекская авиакомпания Qanot Sharq.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что авиакомпания Smartavia приступит к выполнению регулярных рейсов между Москвой и Екатеринбургом с 22 июля 2022 года. Полеты будут выполняться с периодичностью четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

29 июня турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Анталью.