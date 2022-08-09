«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у «Транснефти»

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановил прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в российской компании «Транснефть» 9 августа.

Остановка поставок произошла 4 августа. При этом транзит топлива через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается как и раньше, в обычном режиме.

«АО «Укртранснафта» прeкратило оказание услуг по транспортировке нефти по тeрритории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления дeнежных средств за указанные услуги», — сообщила российская сторона.

«Транснефть» также добавила, что не смогла оплатить услуги украинского транзита из-за санкций Евросоюза. Платеж от 22 июля вернулся на счет компании. Поставки же осуществлялись на условиях 100% предоплаты.

Российская сторона пояснила, что европейские банки больше не уполномочены самостоятельно принимать решения о возможности проведения той или иной операции. Для этого им нужно получить разрешение национального госоргана. Однако алгоритм выдачи указанных разрешений до сих пор никем не выработан.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских во вторник, комментируя остановку поставок российской нефти транзитом через украинскую территорию, говоря о действиях Украины в данной ситуации, назвал их абсурдными и даже вызывающими. По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия достаточно быстро почувствуют эффект от подобных решений.

Ряд зарубежных СМИ в связи с прекращением поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба» также обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину. Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег».

В свою очередь венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» остановлены несколько дней назад, и заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

В мае советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что на Украине могут повлиять на работу нефтепровода «Дружба», чтобы оказать давление на страны, которые сообщили о неготовности отказываться от российской нефти. В частности, чиновница обвинила Венгрию в шантаже Евросоюза, заявив, что та якобы воспользовалась ситуацией на Украине и пытается препятствовать введению нефтяного эмбарго на продукцию из РФ.

По южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.