СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»

В связи с прекращением поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба», ряд зарубежных СМИ 9 августа обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину.

Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег». Венгерская компания MOL предлагала оплатить поставку вместо РФ, однако ответа от Киева не последовало. На это же указал портал «444». «В любом случае суть в том, что трубопровод дружбы остановился из-за украинцев», — процитировали Origo источник в MOL.

По данным Bloomberg, Венгрия, Словакия и Чехия могли покупать российскую нефть даже после ужесточения нефтяного эмбарго, объявленного Евросоюзом. Однако еще на прошлой неделе транспортировка была остановлена.

При этом, поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжается.

Ранее в этот же день пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что 4 августа компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Евросоюз ввел против РФ семь пакетов санкций. Ограничительные меры включают в себя, в том числе, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

По южной ветке поставки осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты. В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку через украинскую территорию до 1 января 2030-го.