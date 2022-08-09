Врач дала советы при резкой смене погоды

Метеозависимым людям при смене погоды необходимо скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок. Об этом во вторник, 9 августа, рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

«Метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы. Не стоит перегружаться физически, планировать силовые тренировки. Физическая активность нужна, но в виде пеших прогулок без перегрузок», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, специалист рекомендовала включить в рацион овощи, растительные продукты, рыбу, а также употреблять достаточное количество жидкости.

«Особенно если прохлада сменяется жарой. Еда не должна перегружать желудочно-кишечный тракт. Не стоит употреблять жирные блюда, тяжелое мясо», — сказала Багавиева.

8 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду с температурными показателями в +22...+24 градуса выше нуля и кратковременными осадками в начале недели. При этом метеоролог предупредил об изменениях погоды в Москве в среду: так, вероятность осадков снизится, а температура, напротив, повысится до +23...+25 градусов тепла.