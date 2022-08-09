В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими

Все жизненно важные для производства в металлургической отрасли комплектующие уже заменены на аналоги. Об этом сообщили 9 августа «Известиям» в Минпромторге РФ.

Ранее во вторник СМИ писали, что российская металлургия зависит от иностранного оборудования, так как все необходимые для производства технологии закупаются из недружественных стран. Отмечалось, что на процесс импортозамещения промышленности понадобится минимум 10 лет.

«С 2000 года металлургическая промышленность проводила и продолжает проводить комплексную масштабную модернизацию мощностей, заменяя устаревшее оборудование более производительным, энергосберегающим и соответствующим современным экологическим стандартам», — рассказали в министерстве.

Там указали, что до 2021-го года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых поставщиков (SMS Group, Primetals Technologies, Danieli).

В 2022-м году, когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание, Россия построила курс на обеспечение страны собственной передовой машиностроительной базой, что поможет обеспечить технологический суверенитет всей отрасли.

«Отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро — все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени — однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Более того, их продукция востребована и на зарубежных рынках», — подчеркнули в министерстве.

Так, «Электростальский завод тяжелого машиностроения» поставило сортовой прокатный стан на Кубу (завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти»). Завод также продолжает осваивать рынок Ирана и Индии. А специальное конструкторское бюро «Сибэлектротерм» осуществило отгрузку оборудования новой, современной, рудовосстановительной печи для производства силикомарганца для цеха АО «ЧЭМК».

Кроме того, «Сибэлектротерм» также поставил дуговую электропечь для автоматизированного электрометаллургического комплекса в составе новых трехфазных дуговых печей и другого технологического оборудования.

«Таким образом очевидно, что у российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования», — констатировали в Минпромторге.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегия развития металлургии в России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее.

Глава государства также отметил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж, вне зависимости ни от каких «политических передряг сегодняшнего дня».

17 июля Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса РФ. Он указал на важность выхода на новые рынки и формирования перспективных производственных и логистических цепочек, а также призвал уделять приоритетное внимание сохранению трудовых коллективов, повышению благосостояния горняков и металлургов.