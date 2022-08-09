Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Мир
СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Мир
Экс-президент Чехии заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек
Политика
Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все жизненно важные для производства в металлургической отрасли комплектующие уже заменены на аналоги. Об этом сообщили 9 августа «Известиям» в Минпромторге РФ.

Не вашим, а нашим: как корректировка акциза на сталь поддержит металлургов
И кто, по мнению президента, «выбросил на помойку» принципы ВТО

Ранее во вторник СМИ писали, что российская металлургия зависит от иностранного оборудования, так как все необходимые для производства технологии закупаются из недружественных стран. Отмечалось, что на процесс импортозамещения промышленности понадобится минимум 10 лет.

«С 2000 года металлургическая промышленность проводила и продолжает проводить комплексную масштабную модернизацию мощностей, заменяя устаревшее оборудование более производительным, энергосберегающим и соответствующим современным экологическим стандартам», — рассказали в министерстве.

Там указали, что до 2021-го года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых поставщиков (SMS Group, Primetals Technologies, Danieli).

В 2022-м году, когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание, Россия построила курс на обеспечение страны собственной передовой машиностроительной базой, что поможет обеспечить технологический суверенитет всей отрасли.

«Отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро — все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени — однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Более того, их продукция востребована и на зарубежных рынках», — подчеркнули в министерстве.

Так, «Электростальский завод тяжелого машиностроения» поставило сортовой прокатный стан на Кубу (завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти»). Завод также продолжает осваивать рынок Ирана и Индии. А специальное конструкторское бюро «Сибэлектротерм» осуществило отгрузку оборудования новой, современной, рудовосстановительной печи для производства силикомарганца для цеха АО «ЧЭМК».

Кроме того, «Сибэлектротерм» также поставил дуговую электропечь для автоматизированного электрометаллургического комплекса в составе новых трехфазных дуговых печей и другого технологического оборудования.

«Таким образом очевидно, что у российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования», — констатировали в Минпромторге.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегия развития металлургии в России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее.

Глава государства также отметил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж, вне зависимости ни от каких «политических передряг сегодняшнего дня».

17 июля Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса РФ. Он указал на важность выхода на новые рынки и формирования перспективных производственных и логистических цепочек, а также призвал уделять приоритетное внимание сохранению трудовых коллективов, повышению благосостояния горняков и металлургов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022