Путин назвал эффективным горно-металлургический комплекс России
Президент России Владимир Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса РФ. Об этом он заявил 17 июля в поздравительной телеграмме, посвященной Дню металлурга.
«В отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие свое дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», — сказал Путин.
Глава государства отметил важность выхода на новые рынки и формирования перспективных производственных и логистических цепочек, а также призвал уделять приоритетное внимание сохранению трудовых коллективов, повышению благосостояния горняков и металлургов.
«Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — добавил президент.
В апреле Путин заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.