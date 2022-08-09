Силы ЛНР взяли под контроль ситуацию на территории завода Knauf в Соледаре
Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в городе Соледар в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем украинской армии. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев 9 августа.
«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода Knauf на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против Вооруженных сил Украины в Соледаре. Бои шли в районе завода Knauf. По словам бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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