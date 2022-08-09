Президент России Владимир Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Замалчивать проблемы Кировской области, в том числе алкоголизацию населения в моногородах, не нужно, их необходимо решать. Об этом 9 августа на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Соколовым в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что всего в области 11 моногородов, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует того, чтобы заниматься ими на постоянной основе.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — сказал глава государства.

Накануне врач-кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Альберт Ахобеков сообщил «Известиям», что более высокие, чем у женщин, показатели мужской смертности в возрасте около 35–40 лет связаны с вредными привычками. Он отметил, что курение и алкоголь напрямую влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.