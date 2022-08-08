Врач объяснил повышенную смертность среди мужчин около 40 лет в России

Более высокие, чем у женщин, показатели мужской смертности в возрасте около 35–40 лет связаны с вредными привычками: курение и алкоголь напрямую влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Альберт Ахобеков.

Так он прокомментировал данные Минздрава о том, что показатели смертности мужчин в возрасте около 35–40 лет вдвое выше, чем женщин.

«Такая статистика связана в первую очередь с образом жизни. Мужчины чаще и больше курят, употребляют алкоголь в 3 раза больше, чем женщины, и как раз эти причины приводят к ранней смертности. Основная причина смертности мужчин в молодом возрасте (до 40 лет) — это сердечно-сосудистые заболевания, среди которых на первом месте инфаркт миокарда. Курение и алкоголь напрямую влияют на развитие атеросклероза и инфаркта миокарда. Также, безусловно, это гиподинамия и неправильное питание», — указал эксперт.

По его словам, женщины лучше защищены от развития сердечно-сосудистых заболеваний гормональным фоном, который сохраняется до менопаузы.

«Поэтому атеросклероз у женщин начинает развиваться с такой же частотой, как у мужчин, уже через несколько лет после наступления менопаузы, то есть после 50 лет. И к 60 годам показатели уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин выравниваются», — добавил Ахобеков.



Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на Всероссийском форуме волонтеров-медиков заявил, что показатели смертности мужчин к 35–40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин. Как отметил министр, главная причина такого явления заключается во внешних факторах. Многие мужчины в России курят, употребляют алкоголь и пренебрегают спортом, указал глава Минздрава.

Также 8 августа врач-уролог, андролог кандидат медицинских наук Александр Данилов рассказал «Известиям» об аминокислотах, помогающих поддерживать мужское здоровье. Так, аминокислота L-карнитин помогает мужчинам повысить умственную работоспособность, а также способствует физической выносливости и усилению потенции.