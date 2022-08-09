Врач рассказал о ключевой причине мужского облысения

Основатель Американской ассоциации по борьбе с выпадением волос Спенсер Кобрен 8 августа, в статье для журнала Fatherly, раскрыл одну из основных причин мужского облысения.

Согласно данным Американской ассоциации по выпадению волос, около 70% мужчин лысеют к 30 годам, а к 50 годам количество лысеющих мужчин достигает 85%.

Как рассказала автор публикации, ключевым фактором мужского облысения является дигидротестостерон, который является биологически активным веществом, производящимся из тестостерона. При высоком уровне этого вещества нарушается рост волосяного фолликула. Как рассказал Кобрен, это явление называется андрогенной алопецией.

«Это очень трудное заболевание. Однако исследователи считают, что состояние, которое вызывает полную потерю волос на коже головы и теле, возникает, когда иммунная система «ошибочно атакует волосяные фолликулы». Этот тип выпадения волос часто приводит к залысинам, а вновь отрастающие волосы могут остаться нетронутыми или снова выпадают», — пояснил трихолог.

В своей статье специалист советует не паниковать, а вместо этого обратиться к врачам. Он пояснил, что некоторые препараты, такие какфинастерид и миноксидил, могут подойти для домашнего лечения. Еще одним вариантом может стать пересадка волос, однако Кобрен подчеркнул, что около 70% людей, прибегших к операции, остались недовольны результатом.

В качестве альтернативы специалист предложил смириться и принять неизбежное.

«Побрейте голову и посмотрите, сможете ли вы с этим справиться, — пояснил он. — Потому что путь к выздоровлению и попыткам лечения выпадения волос, будь то хирургические процедуры или лекарства, может быть очень долгим», — резюмировал врач.

Ранее, в марте прошлого года, ученые из Токийского медицинского и стоматологического университетов и Токийского университета опубликовали результаты исследований, в результате которых выяснили, что атипичное деление стволовых клеток приводит к гибели волосяных фолликулов в зрелом возрасте. Они добавили, что устойчивость стволовых клеток волосяных фолликулов зависит от здорового сочетания двух типов клеточного деления: симметричного и асимметричного.