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В Эстонии осквернили братскую могилу советских солдат

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Фото: Соцсети
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На кладбище Паулусе в эстонском городе Тарту неизвестные осквернили братскую могилу солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом 9 августа сообщил эстонский портал Postimees.

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Как следует из опубликованного фото, монумент изрисовали красной аэрозольной краской. Инцидент произошел в минувшие выходные.

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины», — эта надпись на памятнике была закрашена антивоенными лозунгами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 149 Пенитенциарный кодекса по оскорблению памяти павших. Ведется розыск злоумышленников.

В начале июля в эстонском городе Раквере неизвестные осквернили братскую могилу у памятника советским воинам. Были разбиты цветочные горшки и разбросаны свечи.

Памятник воинам Красной армии, погибшим при освобождении Эстонии, был открыт в 1951 году. С тех пор он неоднократно подвергался актам вандализма.

8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением, что все советские военные памятники надо удалить из публичного пространства на территории страны. По ее словам, перенос танка Т-34 в Нарве «будет сделан достойно и ничего ломать не будут», уточняет телеканал «Звезда».

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.

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