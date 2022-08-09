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В Думе призвали запретить въезд в РФ певице Лайме Вайкуле

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил прошение в ФСБ рассмотреть возможность запретить певице Лайме Вайкуле въезд на территорию РФ. Соответствующий документ 9 августа оказался в распоряжении агентства «РИА Новости».

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«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности — ред.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле», — указано в сообщении.

Как рассказал Кузнецов, 31 июля во время концерта в Литве Лайма Вайкуле развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Депутат также добавил, что иностранцы обязаны уважительно относится к стране, если желают вести в ней бизнес и зарабатывать на ее гражданах. Кузнецов также добавил, что в Госдуму будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в РФ для лиц, которые публично поддерживают враждебные страны.

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — резюмировал парламентарий.

Ранее, 20 июля, появилась информация о том, что у певицы произошел рецидив рака груди. В настоящее время Вайкуле находится в своем доме в Латвии. Несмотря на известие о болезни, исполнительница планирует выступления в Юрмале.

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