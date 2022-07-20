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У Лаймы Вайкуле произошел рецидив рака груди

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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У певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив рака груди. Об этом пишет kp.ru в среду, 20 июля, со ссылкой на друзей артистки.

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В первый раз у Вайкуле диагностировали онкологическое заболевание более 30 лет назад, когда она переехала в США. Тогда певица прооперировалась и лечилась в Америке, и ей удалось победить недуг.

После этого Вайкуле покинула Соединенные Штаты для жизни и работы в Латвии и России. Она занялась своим здоровьем: стала вегетарианкой, закалялась купанием в ледяной воде, занялась спортом. Раз в год Вайкуле летала на обследование в США.

Почти три десятилетия спустя в различных Telegram-каналах появились слухи, что у певицы снова диагностировали рак груди.

Эту информацию подтвердили ее близкие друзья. Болезнь обнаружили на плановом обследовании артистки в США.

В настоящее время Вайкуле находится в своем доме в Латвии. Несмотря на известие о болезни, исполнительница планирует выступления в Юрмале.

Ранее, 15 июля, главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о симптомах различных разновидностей рака.

В частности, о раке молочной железы могут свидетельствовать уплотнение в груди, асимметрии желез и изменения соска.

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