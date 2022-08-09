«ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление приложения

Российская социальная сеть «ВКонтакте» сообщила 9 августа о глобальном обновлении приложения, которое затронет сразу несколько ключевых продуктов платформы.

Обновление соцсети пройдет в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев.

Первым этапом обновления станет новый дизайн ленты, который пресс-служба соцсети уже показала пользователям.

«Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем», — говорится в сообщении.

Так, чтобы оценить публикацию, теперь достаточно будет сделать двойное касание в любой части поста.

Также в постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора.

Отмечается, что детали следующих этапов будут раскрыты позже.

23 мая стало известно, что «ВКонтакте» запустила сервис для поиска людей «Найди меня». Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.