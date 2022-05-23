VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

Новое приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов. Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — ежемесячно ими пользуется более 100 млн человек из России, СНГ и других стран.

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из «ВКонтакте» и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

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Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK:

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей».

VK последовательно инвестирует свои технологии и опыт в развитие социальных проектов, создает собственные сервисы для решения общественно важных проблем, а также поддерживает благотворительные фонды.