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Медики рассказали об опасности дефицита фолиевой кислоты

Врачи предупредили, что дефицит фолиевой кислоты может привести к развитию рака
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Monica Herndon
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Для поддержания здоровья необходимо избегать дефицита фолиевой кислоты в организме, так как ее недостаток может привести к развитию онкологических заболеваний и нарушению структуры ДНК. Об этом во вторник, 9 августа, пишет ФАН со ссылкой на исследования медиков.

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Избежать дефицита фолиевой кислоты можно с помощью витаминных добавок. Также ее недостаток можно восполнить, включив в рацион бобовые и зеленые листовые овощи, например, капусту, шпинат, лук-порей или спаржу.

Кроме того, для профилактики рака необходимо регулярно сдавать анализы на уровень фолиевой кислоты в организме.

Фолиевая кислота — это водорастворимый витамин В9, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем. При поступлении в организм фолиевая кислота превращается в биологически активные вещества, которые участвуют в обмене веществ.

Ранее, в июле, врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, прием каких продуктов следует ограничить для того, чтобы снизить риск возникновения рака. По ее словам, не стоит злоупотреблять блюдами из переработанного мяса или с высоким содержанием сахара.

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