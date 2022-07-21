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Диетолог рассказала о способных спровоцировать развитие рака продуктах

Диетолог Филиппова рассказала о способных спровоцировать развитие рака продуктах
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, прием каких продуктов следует ограничить для того, чтобы снизить риск возникновения рака. Ее слова 21 июля приводит Пятый канал.

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Несмотря на то, что современная медицина еще не нашла всех точных причин появления заболевания, врачи настоятельно рекомендуют не допускать переизбытка рафинированных углеводов в пище. Это значит, что из рациона следует убрать продукты с высоким содержанием сахара.

Филиппова также рассказала, что следует отказаться от продуктов из переработанного мяса.

«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта», — добавила она.

Натуральная еда будет намного более полезной, поэтому вместо полуфабрикатов следует есть говядину, рыбу или мясо курицы. Врач также порекомендовала проверять происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Ранее, 18 июля, специалисты из новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина указали на пять признаков, при наличии которых следует провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта.

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