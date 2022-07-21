Диетолог рассказала о способных спровоцировать развитие рака продуктах

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, прием каких продуктов следует ограничить для того, чтобы снизить риск возникновения рака. Ее слова 21 июля приводит Пятый канал.

Несмотря на то, что современная медицина еще не нашла всех точных причин появления заболевания, врачи настоятельно рекомендуют не допускать переизбытка рафинированных углеводов в пище. Это значит, что из рациона следует убрать продукты с высоким содержанием сахара.

Филиппова также рассказала, что следует отказаться от продуктов из переработанного мяса.

«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта», — добавила она.

Натуральная еда будет намного более полезной, поэтому вместо полуфабрикатов следует есть говядину, рыбу или мясо курицы. Врач также порекомендовала проверять происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Ранее, 18 июля, специалисты из новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина указали на пять признаков, при наличии которых следует провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта.