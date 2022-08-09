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В России не выявили случаев вируса «Ланъя»

Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев генипавируса «Ланъя»
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Фото: Global Look press/Carlos LujÃ¡N
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В России не выявили случаев обнаруженного в Азии нового генипавируса «Ланъя» (LanV), сообщили во вторник, 9 августа, в Роспотребнадзоре.

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По данным ведомства, риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: так, риск заражения зоонозными инфекциями можно снизить, избегая контактов с животными, употребляя для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены; а также надевать плотную закрытую одежду при выездах на природу.

Как добавили в Роспотребнадзоре, у пациентов зарегистрированы следующие симптомы: лихорадка (100%), усталость (54%), кашель (50%), отсутствие аппетита (50%), миалгия (46%), тошнота (38%), головная боль (35%), рвота (35%), а также тромбоцитопения (35%), лейкопения (54%), печеночная (35%) и почечная недостаточность (8%). Среди домашних животных пациентов антитела к вирусу выявлены у коз и собак.

Днем ранее издание «Пэнпай» сообщало, что этим видом генипавируса заразились не менее 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнан. По информации издания, у пациентов могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.

Газета указала, ссылаясь на данные ученых, что в животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак. Также, по словам ученых, «Ланъя» похож на вирус «Нипах», но на сегодняшний день заражения пока не были смертельными или очень серьезными.

По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, генипавирус «Ланъя» на самом деле открыли еще четыре года назад. Специалист выразил сомнение в том, что болезнь представляет немедленную угрозу, однако изучать ее необходимо.

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