Ученый оценил опасность обнаруженного в Азии генипавируса «Ланъя»

Обнаруженный в Азии генипавирус «Ланъя» на самом деле открыли еще четыре года назад. Вряд ли он представляет немедленную угрозу, однако изучать его необходимо. Такое мнение выразил 8 августа ученый-генетик Дмитрий Прусс в беседе с «Известиями».

Ранее в понедельник издание «Пэнпай» сообщало, что этим видом генипавируса заразились не менее 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнан. По информации издания, у пациентов могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.

Газета указала, ссылаясь на данные ученых, что в животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак. Также, по словам ученых, «Ланъя» похож на вирус «Нипах», но на сегодняшний день заражения пока не были смертельными или очень серьезными.

«Несколько дней назад вышла короткая статья по его геномному мониторингу. Авторы подозревают, но, строго говоря, не доказали, что вирус вызывал лихорадку у пациентов. Однако, есть ли слабо симптоматические носители и возможна ли передача от человеку, никто пока не знает. Вопрос требует изучения», — отметил Прусс.

4 августа газета Pais сообщила, что в Испании скончались два ребенка от гепатита неизвестного происхождения после пересадки печени. Погибшим было шесть лет и 15 месяцев. В Испании отмечены уже 46 случаев этого вида гепатита. Эпидемиологическая связь между случаями отсутствует, а симптомы появились в период со 2 января по 2 июля.

28 июля в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков отметил, что гепатит неизвестной этиологии у детей, выявляемый в мире, вряд ли перерастет в эпидемию.

25 июня пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о 920 предполагаемых случаях острого гепатита неизвестной этиологии в 33 странах.