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Прокуратура начала проверку после обнаружения детей в квартире с мусором в Подольске

Прокуратура начала проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире в Подольске
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Прокуратура Московской области начала проверку по факту обнаружения трех малолетних детей в заваленной мусором квартире в подмосковном Подольске на улице Пионерской. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

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«По предварительной информации, детей некоторое время не кормили, на момент их обнаружения родители находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

О проживающих в антисанитарных условиях детях в возрасте 2, 4 и 12 лет стало известно ранее во вторник. По данным «Известий», их держали взаперти.

В квартире хранилось много мусора, в ней давно не было ремонта, помещения не проветривались и были прокурены, по стенам лазали тараканы.

У детей обнаружили вши и лишай. Их родители злоупотребляли алкоголем и водили в квартиру собутыльников. Проблемной семьей также займутся органы опеки. Кроме того, как пишет РИАМО, ситуацию рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

2 августа 2021 года прокуратура начала проверку после обнаружения двоих детей в захламленной квартире в Ульяновске. В ней жили пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, мать которых не обеспечивала их продуктами, одеждой и спальными местами.

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