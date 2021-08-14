Воспитание из-под свалки: что ждет детей-маугли из Ульяновска

В Ульяновске из семьи в срочном порядке были изъяты малолетние дети — у брата и сестры не было собственной одежды, питались они чем попало, а в качестве кроватей использовали кучи мусора. СКР возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ, также проводится проверка в отношении местных органов профилактики безнадзорности. Подробности расследования и взгляд экспертов на проблему — в материале «Известий».

Как спасали ульяновских маугли

История спасения пятилетнего мальчика и его трехлетней сестры началась с того, что жители многоэтажки заметили в окне чумазую девочку, которая разгуливала нагишом по квартире. Ранее соседи считали это жилище пустующим. После безуспешных попыток попасть в квартиру на пятом этаже через дверь спасатели забрались туда с помощью пожарной лестницы — видеозапись операции быстро облетела местные соцсети.

Как выяснил канал РЕН ТВ, мать, местная жительница, воспитывает детей в одиночестве. У следствия возникли сомнения в правильности воспитания несовершеннолетних, хотя семья не состояла на каких-либо профилактических учетах. Согласно официальной версии СК, дети находились в помещении одни и были предоставлены сами себе, по другим данным, у женщины случился обморок и она находилась в этот момент в квартире.

Старший ребенок после визита спасателей был направлен в социально-реабилитационный центр, его сестра госпитализирована для обследования. Жизни детей сейчас ничто не угрожает.

По факту обнаружения несовершеннолетних в социально-опасном положении было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, об истязании и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 125, пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ).

Как дети жили в кучах мусора

Обстановка, в которой росли малолетние дети, запечатлена на кадрах оперативной съемки СКР: обои ободраны, пола не видно из-за пакетов с мусором, вместо детских кроватей — каркасы разломанных диванов, детские игрушки вперемешку с грязным бельем валяются на полу. Всё, что нашли силовики в квартире из съестного — трехлитровая банка с сомнительной жидкостью на кухонном столе. Переносная нагревательная плитка стоит на детском комоде в спальне. Всюду пакеты, пакеты, пакеты...

«Само жилое помещение находится в непригодном для проживания детей состоянии: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия. Более того, у детей не имеется одежды и обуви», — говорится в сообщении ведомства.

Но есть у женщины и защитники.

«Это слишком странно, особенно у человека, который ухоженный, детей одевал на улицу, они были очень красиво одеты, даже фотографии имеются. Хотя некоторые утверждают, что будто с ними не гуляли, но это ложь, 100% гуляли с ними, и недавно даже. Этот [беспорядок] просто шок вообще! Никогда за ней этого не наблюдалось», — пишет в районном сообществе одной из соцсетей Елена В., назвавшаяся соседкой фигурантки расследования.

Это уже не первый случай, когда у добропорядочных с виду матерей дети содержатся в нечеловеческих условиях. В похожей обстановке воспитывалась девочка, изъятая правоохранительными органами весной 2019 года у москвички, проживавшей в квартире на Ленинградском шоссе. Соседи в один голос говорили о женщине — не пила и на сумасшедшую не была похожа, только в квартиру не пускала. Многим было любопытно, что происходит внутри, они пытались посмотреть, но всякий раз хозяйка делала вид, что забыла ключи.

Когда соседи начали делать замечания по поводу вони в жилище, женщина говорила, что у нее проблемы с водопроводными трубами и канализацией. Непрекращающийся плач девочки заставил соседей в очередной раз обратиться к участковому. В момент спасения девочка испытывала сильную жажду и голод — мать наведывалась к ней раз в два дня. Врачи зафиксировали у ребенка задержку развития. Оказавшаяся под следствием за покушение на убийство мать девочки была лишена родительских прав и признана невменяемой — у нее диагностировали остаточную шизофрению. Впрочем, этот недуг можно лечить и контролировать, что в будущем дает право женщине на восстановление общения с ребенком.

Как вылечить страсть к накопительству

Увы, страсть к собиранию хлама, от которой страдает близкое окружение и в первую очередь дети, встречается довольно часто.

— Речь может идти о компульсивном накопительстве, — пояснила «Известиям» Анна Лисневская, преподаватель кафедры психологии университета «Синергия». — Расстройство отличают следующие признаки: человеку трудно прощаться с вещами; присутствует стойкое желание сохранить вещи, несмотря на дискомфорт, в надежде, что это пригодится; вещей становится столько, что это затрудняет использование помещения; накопительство создает проблемы в различных сферах деятельности; когда близкие хотят выбросить какую-либо вещь, человек пытается забрать ее себе.

Психолог подчеркнула, что при легкой форме недуга человек в состоянии себя контролировать, а избавиться от этого можно в условиях домашней терапии.

По словам Лисневской, причины такого неадекватного поведения могут идти из детства.

— Такие люди воспринимают большое количество вещей как признак стабильности, надежности и уверенности, — говорит она. — Психологи чаще всего отмечают, что такое поведение начинается в подростковом возрасте, но со временем усугубляется. Сначала вещи начинают хранить из-за воспоминаний, а потом люди не могут остановиться, и всё идет по накатанной. Немаловажным фактором может быть наследственная предрасположенность или проблемы с алкоголем.

В зависит от формы тяжести, рекомендуется обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.

Легкую форму недуга можно контролировать с помощью несложных шагов, говорит Лисневская.

— Необходимо признать проблему и настроиться на факт избавления от нее, — поясняет она. — Нужно выделить себе день на зачистку от реально лишних вещей, которые вам не пригодятся. Вещи, которые уж очень жалко выкидывать, отдайте на благотворительность или нуждающимся. Можно мотивировать себя на необходимость наводить чистоту в доме. Приобретая новую вещь, можно, например, избавляться от одной старой.

Что делать соседям любителей хлама

На сегодняшний день, чтобы помочь ребенку, находящемуся в опасности, достаточно обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства, полиции, прокуратуры или СКР. Такие случаи находятся на особом контроле. С судьбой пострадавших детей в таких историях всё относительно понятно — им окажут помощь, их родственников, вероятно, ограничат в правах. Но как быть соседям людей, чье поведение становится причиной пожаров, зловония в подъездах, нашествия крыс и насекомых? Формально неприкосновенность их жилища охраняется Конституцией. Однако порядок в квартире — личное дело каждого лишь до тех пор, пока это не угрожает окружающим.

— На основании ст. 20 Жилищного кодекса РФ контролировать соблюдение правил пользования жилым помещением в многоквартирном доме должны должностные лица жилищной инспекции, — говорит Артём Коростелев, член Ассоциации юристов России. — Согласно ст. 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей, а после предупреждения наймодателя не устраняют эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке.

Если сосед тащит мусор в квартиру и создает санитарно-эпидемиологическую угрозу, юрист советует первоначально выяснить статус жильца — он может быть нанимателем по договору соцнайма, коммерческим нанимателем или владельцем квартиры.

— Стоит оформить жалобу в районную администрацию. Если беспорядок допускают наниматели, то собственник жилья (местная администрация) имеет право выселить их через суд без предоставления альтернативного жилья или с предоставлением комнаты в общежитии, — говорит Коростелев. — Если же человек снимает квартиру, то нужно довести информацию до собственника — меры по выселению должен принять владелец жилья. Нужно пригрозить ему обращением в МВД. Люди обычно охотно выполняют требования соседей, особенно если сдают квадратные метры нелегалам или не делают налоговых отчислений.

Еще один способ воздействия — оформить жалобу в санэпидстанцию и Роспотребнадзор.

— Можно попытаться переговорить с нечистоплотным жильцом. Если устная беседа не принесла желаемых результатов, то направить письменную претензию в адрес жильца и потребовать устранить нарушения в конкретный срок. Если в указанное время нарушения не будут устранены, предупредить об обращении в уполномоченные органы. Эффективным способом воздействия станет привлечение других соседей для сбора подписей под обращением.

Юрист напомнил о том, что надзорные ведомства обязаны проводить проверки по каждой поступившей жалобе о нарушении санитарных правил.

Важно также вовлечь в процесс управляющую компанию.