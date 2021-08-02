Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске

Прокуратура начала проверку после обнаружения двоих детей в захламленной квартире в Ульяновске. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, надзорное ведомство региона.

Ранее в этот день в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Сейчас в Ульяновске», появились фотографии квартиры, в которой были обнаружены двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. На кадрах можно увидеть, что полуодетые дети стоят босиком на грязном полу, на котором валяются доски. Вся квартира захламлена различным мусором.

«Прокуратурой Засвияжского района Ульяновска организована проверка по факту обнаружения 31 июля 2021 года в квартире одного из многоэтажных домов двоих безнадзорных детей. По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Также уточняется, что в настоящий момент старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений.

«С ними работают специалисты, по информации которых, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав. По данным министерства, она воспитывала детей одна.

В апреле 2019 года службы опеки изъяли из семьи детей, обнаруженных в захламленной квартире в Мытищах. В полицию поступило сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу. Правоохранители отправилась на осмотр места их проживания, где услышали плач и крики детей, раздававшиеся из квартиры.