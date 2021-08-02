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Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске

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Прокуратура начала проверку после обнаружения двоих детей в захламленной квартире в Ульяновске. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, надзорное ведомство региона.

Ранее в этот день в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Сейчас в Ульяновске», появились фотографии квартиры, в которой были обнаружены двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. На кадрах можно увидеть, что полуодетые дети стоят босиком на грязном полу, на котором валяются доски. Вся квартира захламлена различным мусором.

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«Прокуратурой Засвияжского района Ульяновска организована проверка по факту обнаружения 31 июля 2021 года в квартире одного из многоэтажных домов двоих безнадзорных детей. По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Также уточняется, что в настоящий момент старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений.

«С ними работают специалисты, по информации которых, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав. По данным министерства, она воспитывала детей одна.

В апреле 2019 года службы опеки изъяли из семьи детей, обнаруженных в захламленной квартире в Мытищах. В полицию поступило сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу. Правоохранители отправилась на осмотр места их проживания, где услышали плач и крики детей, раздававшиеся из квартиры.

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