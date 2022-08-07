В заваленной мусором квартире в Подольске нашли троих детей

В подмосковном Подольске обнаружили заваленную мусором квартиру, в которой жили трое детей. Об этом 7 августа сообщают «Известия».

Детей в возрасте 2, 4 и 12 лет держали взаперти в антисанитарных условиях. В квартире хранилось много мусора, в ней давно не было ремонта, помещения не проветривались и были прокурены, по стенам лазали тараканы.

У детей обнаружили вши и лишай, они были направлены в больницу. Их родители злоупотребляли алкоголем и водили в квартиру собутыльников. Проблемной семьей теперь займутся органы опеки.

2 августа 2021 года прокуратура начала проверку после обнаружения двоих детей в захламленной квартире в Ульяновске. В ней жили пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, чья мать не обеспечивала их продуктами, одеждой и спальными местами.