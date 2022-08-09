СМИ назвали способ обхода санкций компаниями России и Финляндии

Логистические компании России и Финляндии обходят отраслевые ограничения путем перецепки тягачей. Об этом 9 августа в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE рассказал представитель финской таможни Яркко Фагерстрём.

«Если финский грузовик имеет российский прицеп, то это трактуется как финская комбинация, и ее перевозка через границу совершенно законна», — объяснил он.

В итоге финские дальнобойщики перегоняют фуру через КПП на границе, где их ждут российские грузовики. После этого на грузовик с финскими номерами прицепляют российский прицеп. Через границу перевозят только грузы, не запрещенные санкциями.

В апреле Евросоюз запретил российским и белорусским грузовикам передвигаться по своей территории, в то время как Россия не ввела зеркальную меру и европейские грузовики могут продолжать работать в России.

Сразу после ввода ограничений границу пересекли 834 грузовика, а на 27-й неделе, в начале июля, уже 2112 фур, уточнили на таможне.

В июне Минтранс совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков подготовил проект указа президента России и вытекающий из него проект постановления правительства, согласно которым на территорию России запретят въезд европейских фур и организуют перецепку грузов на автомобили российских компаний на границе.

25 мая в Минпромторге России заявили, что поддерживают идею о запрете на въезд в РФ для фур из Евросоюза.

18 мая Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) на своем сайте сообщала, что представители Минпромторга, ФТС и Минсельхоза выступали против введения запрета на въезд европейских фур. Глава Минпромторга в середине мая также сообщал журналистам, что его ведомство видит риски для бизнеса при запрете въезда грузовиков из ЕС.