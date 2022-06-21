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Минтранс подготовил нормативные акты по запрету на въезд европейских фур

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Минтранс совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) подготовили проект указа президента России и вытекающий из него проект постановления правительства, согласно которым на территорию России запретят въезд европейских фур и организуют перецепку грузов на автомобили российских компаний на границе. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил исполняющий обязанности директора департамент госполитики в области автомобильного транспорта Владимир Луговенко на общем годовом собрании членов АСМАП.

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«Если бы решение (по введению запрета на въезд в Россию европейских грузовиков. — Ред.) зависело только от нас, оно было бы уже принято. К сожалению, у коллег из Минпромторга, Минсельхоза, ФТС своя логика, свои мыли. Они опасаются, что полки магазинов станут пустыми и вообще остановится грузопоток. Мы их убеждаем, что это не так. И действительно мы совместно с АСМАПом подготовили проект указа и вытекающий их него проект проект постановления правительства, который детализирует определенные позиции по указу. Это решение может принять только президент Российской Федерации», — сообщил Луговенко.

В ближайшее время вопрос будет обсуждаться на очередном совещании в правительстве, уточнил он.

«Со дня на день ожидаем совещания, где я рассчитываю, положительное решение по указу, по крайней мере на уровне правительства, будет принято», — добавил Луговенко.

В пресс-службе Минтранса «Известиям» подтвердили, что возможность введения ограничений на въезд грузовиков европейских государств на территорию России сейчас обсуждается совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом, Минпромторгом и Федеральной таможенной службой. Окончательных решений пока не принято, уточнили в пресс-службе. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства и первого вице-премьера Андрея Белоусова.

25 мая в Минпромторге России заявили, что поддерживают идею о запрете на въезд в РФ для фур из Евросоюза. Однако в ведомстве отмечали, что окончательное решение по логистике может вступить в силу после того, как появится четкое понимание того, что приграничная инфраструктура к нему готова.

В апреле «Коммерсант» писал, что восемь ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить запрет.

С 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, в том числе транзитного, зарегистрированного в этих государствах.

С 16 апреля белорусские власти объявили об аналогичных мерах на своей территории для грузовиков из ЕС. Сегодня на терминалах в Белоруссии перегружают товары на машины с российскими и белорусскими номерами, которые далее следуют в том числе в Россию. Из-за этого на границах образовались большие очереди на обслуживание фур.

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