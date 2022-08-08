Песков переадресовал МИД вопрос о решении Москвы вывести объекты из-под ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Москвы временно вывести свои объекты из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и переадресовал вопрос МИД РФ. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

Когда Пескова спросили, может ли, по мнению Кремля, решение Москвы ускорить со стороны США консультации по новому договору об СНВ, он предложил обратиться к внешнеполитическому ведомству.

«Это вопрос к МИД», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее в понедельник Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты.

Согласно формулировке МИД России, страна «вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере» из-за упорного стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих реалии и создающих для США односторонние преимущества.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.