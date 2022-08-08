Аудитория британской газеты Daily Mail подвергла критике материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские», — написал 7 августа пользователь с ником Hurbat Grabtor.

Читательница Susan Green, в свою очередь, также отметила, что огонь по АЭС ведут украинцы. По ее мнению, надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому.

«АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?» — резюмировали читатели.

Накануне Зеленский обвинил в обстреле Запорожской АЭС Россию.

В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Запорожская АЭС была взята под контроль Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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