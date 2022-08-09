Дорогая поездка: в России участились случаи мошенничества в сервисе BlaBlaCar

В России участились случаи мошенничества при бронировании поездок на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar. С пассажирами под видом водителей связываются мошенники и крадут с их карт десятки, а то и сотни тысяч рублей. Как отличить аферистов на сервисе перевозок и не стать их жертвой, выясняли «Известия».

Мошенники на BlaBlaCar

Россияне пожаловались на участившиеся случаи мошенничества при бронировании поездок на BlaBlaCar. По словам пострадавших, с ними связались аферисты под видом водителей сервиса. Как рассказала «Известиям» одна из пользовательниц сервиса, Полина Е., неизвестные похитили у нее около 12 тыс. рублей, когда она пыталась забронировать поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль.

— После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит. Она отправила нам ссылку на фейковую службу поддержки, где с нас через форму сначала списали одну сумму, потом через форму возврата — другую, — поделилась девушка.

Поняв, что их обманули, Полина с мужем сразу отправились в отделение банка блокировать карту.

— Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тыс. рублей. Нам повезло больше — на карте было немного денег, с нас сняли 11,5 тыс. рублей. Они забирают всё, что есть, — отметила собеседница «Известий».

Дорогая поездка Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

В похожей истории в августе оказались двое жителей Ноябрьска: у женщины, решившей воспользоваться BlaBlaCar и перешедшей по подозрительной ссылке, украли с карты 2,5 тыс. рублей, а у мужчины — 3 тыс. рублей. В июле жертвой мошенников стала девушка из Йошкар-Олы, захотевшая поехать в Киров: с ее карты списалось 18 тыс. рублей. После этого псевдоводитель перестал выходить на связь.

В МВД предупредили, что такие инциденты участились по всей России. Попутчикам посоветовали никогда не переходить по ссылкам для оплаты услуги и напомнили, что самый безопасный способ осуществить сделку — передать деньги из рук в руки.

Схемы обмана

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе BlaBlaCar, мошенники чаще всего действуют по одному из двух сценариев. Первый состоит в том, чтобы убедить пассажира внести предоплату за поездку, а затем исчезнуть. Второй — использовать фишинговый сайт, внешне напоминающий BlaBlaCar, чтобы получить данные банковской карты и списать с нее все деньги. При таком раскладе у человека просят совершить оплату по внешней ссылке.

На общение с мошенниками обычно указывает несколько ситуаций. Первая — когда водитель настаивает на оплате вклада в расходы на поездку заранее, притом что правила сервиса это запрещают.

— Поэтому компенсируйте водителю транспортные расходы только наличными при встрече. В идеале — когда доедете до пункта назначения. В приложении или на сайте оплачивается только сервисный сбор за информационные услуги BlaBlaCar, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Дорогая поездка Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вторая ситуация — когда водитель-попутчик хочет связаться вне официальной платформы — по телефону или в мессенджерах. Делать этого не стоит: чат и мобильное приложение сервиса хранят всю историю переписки и иногда могут распознавать ссылки на фишинговые ресурсы, поэтому мошенник будет стараться увести пользователя на другую платформу. Также водители зачастую просят людей перейти на сторонний сайт или отправить данные карты. Однако искать поездку можно только в приложении или на официальном сайте.

— Если водитель отправляет вам ссылку на похожий сайт (например, biabiacar.ru, blablacar-main.ru), ни в коем случае не переходите на него. Можете сказать: «Мне неудобно переходить по ссылке, которую вы отправили, я заплачу вам наличными в машине». На этом этапе мошенник обычно испаряется, — советуют в пресс-службе BlaBlaCar.

По словам директора ООО «Антифишинг» Сергея Волдохина, мошенники, которые работают через сервисы попутчиков, хорошо понимают, что человек заинтересован совершить поездку в нужное время и не хотел бы, чтобы что-то нарушило эти планы. Поэтому они могут требовать от попутчика каких-то дополнительных действий и постоянно торопить, пугая тем, что поездка сорвется.

— Если от вас требуют как можно скорее сделать что-то, это еще одна причина, чтобы проверить переписку и оценить, не пытается ли собеседник просто выманить у вас деньги, — заключает собеседник «Известий».

Как отличить сомнительного водителя

Для того чтобы сразу вычислить подозрительного водителя на сервисах бронирования перевозок, генеральный директор автомобильной онлайн-компании ООО «Система регистрации автомобилей», создатель агрегатора автомобильных онлайн-услуг Avtosliv.ru Рустам Габбасов советует в первую очередь обращать внимание на описание человека, его рейтинг и отзывы других пассажиров. Количество поездок роли не играет — у мошенников они искусственно накручены .

Дорогая поездка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Почитайте описание водителя — там должен быть указан автомобиль и другие данные. Сегодня в приложении появилось огромное количество фейковых водителей, которые строят маршруты по всей России, от них страдают люди во всех регионах, — говорит он.

В BlaBlaCar рекомендуют также обращать внимание на цены: если установленный водителем-попутчиком вклад в расходы на поездку заметно ниже, чем на аналогичные поездки, это должно вызвать подозрение.

— Таким образом злоумышленники рассчитывают, что сиюминутное желание сэкономить ослабит бдительность потенциальной жертвы. Ну а после всё стандартно: либо просьба заранее оплатить вклад в расходы на поездку, либо ссылка на фишинговый сайт, — отмечают в пресс-службе.

Также там не советуют садиться в машину, если лицо, указанное в профиле, отличается от реального водителя. Аналогично и с машиной: если приехал другой автомобиль — лучше всего отказаться от поездки и сообщить в службу поддержки.

По мнению Сергея Габбасова, ущерб от автомошенников по всей стране может составлять несколько миллионов рублей, поэтому сервисам нужны эффективные способы борьбы с ними. Решением могла бы стать SMS-регистрация и верификация водителей по паспорту с селфи.

В противном случае люди продолжат терять деньги, а бренд компании — страдать, тем более что на рынке появляются конкуренты.

Дорогая поездка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Автобусная схема

Между тем сегодня угрозу для пользователей BlaBlaCar представляют не только отдельные мошенники, но и перевозчики-нелегалы, владеющие микроавтобусами и автобусами. По словам адвоката и общественного деятеля Игоря Кима, начиная с 2019 года нелегалы в сервисе находятся в состоянии конкуренции с появившимися там легальными автобусными перевозчиками.

— Нелегалы используют сервис для заработка на перевозках пассажиров и стараются организовать стабильный поток клиентов с помощью фейковых аккаунтов и сведения конкуренции к нулю, — объясняет Ким.

По словам собеседника «Известий», из-за этого в 2017 году сервис даже оказался под угрозой блокировки в России, но суд встал на сторону платформы.

Нелегалы действуют следующим образом: они бронируют места у легальных перевозчиков с множества фейковых аккаунтов. В итоге незадачливый водитель едет пустым, а пассажиры, которым реально нужно уехать, из-за отсутствия вариантов вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

— При этом человека могут везти более длинным путем, объезжая посты ГИБДД, и высадить не в том месте, где нужно. А сама поездка может в итоге стоить дороже, — предупреждает Игорь Ким.

По его словам, единственный способ избежать таких ситуаций для водителя — звонить пассажирам, которые забронировали поездку. Если номер «левый», то он будет недоступен или окажется, что SIM-карта зарегистрирована, например, в Казахстане.

Дорогая поездка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напоминает, что теоретически в сервисе BlaBlaCar пользователь может столкнуться с куда более опасными персонажами, чем мошенники или перевозчики-нелегалы. В связи с этим, бронируя поездку, нужно соблюдать общие правила безопасности.

— Нельзя садиться в подозрительные машины — например, те, у которых нет номеров или водители которых ведут себя нервно. Важно и обращать внимание на других попутчиков: не стоит контактировать с подозрительными лицами, — советует юрист.

Если же машина едет странным маршрутом, лучше как можно быстрее покинуть ее. Это чревато не только финансовыми потерями, но и создает риск жизни и здоровью, заключает эксперт.