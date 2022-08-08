Диетолог предостерег от злоупотребления мучными продуктами
Специалисты советуют не употреблять в пищу хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы тем людям, которые страдают от избыточного веса и ожирения. Об этом 8 августа в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал диетолог Алексей Калинчев.
«Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира», — рассказал он, добавив, что подобная еда ведет к ухудшению здоровья.
В качестве альтернативы специалист посоветовал употреблять в пищу макароны из твердых сортов, однако добавил, что варить их следует по инструкции.
«Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся — большой вопрос», — добавил Калинчев.
Ранее, 8 августа, врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала в беседе с «Известиями» о том, что сокращение общего количества углеводов в рационе помогает не только снизить вес, но и развить креативное мышление и добиться максимальной продуктивности организма. Врач подчеркнула, что все базовые заболевания связаны с ожирением и лишним весом, то есть излишней жировой массой, которая образуется в результате избыточного поступления в организм углеводов.