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Диетолог рассказала о развитии мышления при сокращении углеводов в рационе

Диетолог Тихомирова: снижение углеводов в рационе поможет развить креативное мышление
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Сокращение общего количества углеводов в рационе помогает не только снизить вес, но и развить креативное мышление и добиться максимальной продуктивности организма. На это в беседе с «Известиями» указала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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«Основная причина похудения — это уменьшение общего количества углеводов, которые мы употребляем. Уменьшив общее количество углеводов, человек начинает худеть. В процессе похудения вместе с лишним жиром уходит лишняя отечность, улучшается цвет лица, уменьшаются проявления целлюлита, снижается отечность ног в вечернее время. Самое главное, уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен», — подчеркнула специалист.

По ее словам, в настоящее время вся развитая цивилизация Земли «тонет» в эпидемии ожирения и лишнего веса. Все базовые заболевания связаны с ожирением и лишним весом, то есть излишней жировой массой, которая образуется в результате избыточного поступления в организм углеводов. В связи с этим отказ от кристаллического сахара, который добавляется в чай, кофе или домашнюю выпечку, принесет организму только пользу.

«Углеводы подразделяются на простые и сложные. Простые углеводы обладают сладким вкусом. Основными простыми углеводами являются глюкоза, сахароза, фруктоза — они содержатся во всех сладких продуктах (сахар, сладкие напитки, соки, фрукты и ягоды). Представителями сложных углеводов являются пищевые волокна и крахмал. Они содержатся в несладких продуктах, то есть в различных хлебобулочных изделиях, крупах (рис, гречка, булгур), макаронах, пшеничной муке и других», — пояснила Тихомирова.

Все углеводы, за исключением клетчатки, в организме превращаются в глюкозу, которая выступает в качестве питания для клеток. Если употреблять глюкозы больше, чем требуется организму, то она превратится в жир.

«Поэтому при избыточном весе в первую очередь необходимо снизить общее количество углеводов. Например, если исключить сахар, отказаться от сладкого чая или кофе, но в больших количествах употреблять гречку, вес не снизится, а наоборот, повысится», — добавила диетолог.

Ранее, 5 августа, врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал о способах избежать срывов в процессе похудения. В частности, специалист посоветовал отказаться от понятий разрешенных и запрещенных продуктов и соблюдать разнообразный рацион питания. Кроме того, не следует слишком сильно снижать суточную калорийность рациона.

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