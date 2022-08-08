Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы исключить РФ

Президенту Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрому Лио вынесли предупреждение за призывы исключить Россию из Международной федерации гандбола (IHF) и Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает в понедельник, 8 августа, официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее Лио неоднократно требовал исключить Россию из федераций, а также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами. В Федерации гандбола России расценили подобные заявления как нарушение кодекса этики IHF и обратились в федерацию с соответствующим заявлением.

Рассмотрев заявление, Международная федерация гандбола признала поведение главы Лио несоответствующим. В частности, в Кодексе этики IHF указывается, что все члены федерации должны придерживаться этического поведения в этом виде спорта. При этом физическим лицам предписывается не совершать действий, которые могли бы отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом.

«Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило. По итогам рассмотрения заявления Лио вынесено предупреждение», — цитирует ответ Международной федерации гандбола ФГР.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Решение об отстранении российской и белорусской федераций гандбола было принято исполкомом EHF 28 февраля. Сборным и клубам обеих стран запрещено участвовать в мероприятиях EHF до особого упоминания.

19 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отказался отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов. Он заявил, что время для этого пока не пришло.