Из рук — гол: почему гандбольная сборная проиграла первый матч на Евро

Сборная России по гандболу, ослабленная отсутствием капитана и лучшего бомбардира, сдавших положительный тест на коронавирус, потерпела первое первое поражение на чемпионате Европы. В матче с сильной Швецией нашей команды хватило на один тайм. Уже в пятницу, 21 января нас ждет еще одна серьезная проверка — игра против действующих чемпионов континента — сборной Испании. Для продолжения борьбы за выход в полуфинал проигрывать крайне нежелательно.

Неудобный соперник

Основной групповой этап на чемпионатах Европы — очень жесткий турнир. По формуле не плей-офф, но по духу очень к нему близок. Матчи с топ-командами сменяются один за другим, права на ошибку почти нет, ситуация может меняться каждый игровой день. Поэтому, с одной стороны, очень важно, что россияне прибыли из Кошице (где проходил первый групповой этап) в Братиславу с двумя очками за победу над Норвегией. А с другой, сама по себе эта победа всего лишь небольшой бонус. Чтобы пройти в полуфинал, из четырех следующих матчей желательно выигрывать три.

В Кошице мы выиграли три матча из трех (в том числе над сильными норвежцами), но потеряли четырех важных игроков. Евгений Дземин, Даниил Шишкарев, Андрей Верещагин и Сергей Марк Косоротов сдали положительные тесты на коронавирус. Таким образом, сборная как минимум на два стартовых матча основного раунда осталась без капитана и лучшего бомбардира. Впрочем, Дземин до четверга отбыл карантин и вернулся в расположение команды. А чуть раньше из России приехал правый крайний астраханского «Динамо» Илья Демин, вызванный на подмогу.

Швеция — соперник очень неприятный. Конечно, времена, когда «Тре Крунур» трижды подряд выигрывали чемпионат Европы, давно стали историей. Тем не менее, сегодня на cчету Швеции — серебро Евро-2018 и ЧМ-2021. Хотя нынешний турнир для команды Гленна Сольберга складывался не слишком удачно — Швеция без особых шансов проиграла действующим чемпионам испанцам, а в решающем матче за выход из группы едва не уступила Чехии.

Помним и о том, как завершилась последняя перед нынешним Евро игра между Россией и Швецией. На ЧМ-2021 в Египте скандинавы разгромили команду Петковича со счетом 34:20, а ведь в том матче россиянам нужна была только победа. Да и вообще баланс игр между соперниками явно в пользу северян — из 17 матчей наши гандболисты выиграли пять при одной ничьей. А последний из успехов был зафиксирован аж на Евро-2004.

Трудности без Косоротова

Пиетета перед соперником у нашей сборной не было, тем не менее первый тайм ей не удался. После встречи с Норвегией игроки говорили, что арбитры давали жестко бороться, но на этот раз они установили планку ниже. Уже на первых минутах словенские судьи поставили семиметровый, а потом выписали удаление Александру Котову и желтую карточку Павлу Андрееву. Эти факторы повлияли на то, что уже в дебюте шведы повели в три мяча. Вдохновителем такого рывка стал Хампус Ванне, очень быстро забивший трижды. Он же безошибочно исполнял все пенальти, которых за первый тайм набралось четыре. Россияне не паниковали, а принялись догонять.

Мы увидели и быстрые отрывы, и красивую комбинации от двух Дмитриев — Житникова и Корнева, и дальние броски. После удаления у шведов Житников завершил шикарную комбинацию, а Андреев перекинул шведского вратаря Андреаса Паличку «парашютиком» — к середине тайма счет сравнялся. Но затем шведы сумели прибавить — и голкипер, и защита. Линейный россиян Александр Ермаков раз за разом выглядел как рок-звезда, попавшая в толпу поклонников, один раз с него почти сняли футболку. И со счета 12:12 наша команда не забивала почти семь минут. Соперники за это время ушли вперед на четыре мяча, Велимиру Петковичу пришлось брать тайм-аут. К перерыву отставание россиян составляло «минус 3».

В обороне команда в целом выглядела неплохо, а вот в атаке ощущалось отсутствие Косоротова — порой вариантов для броска найти просто не удавалось. С 21-й по 36-ю минуту Россия забила всего один гол. Часть бросков блокировали защитники, стеной стоял вратарь Паличка. Постепенно игру удалось перестроить, неплохо вошел Никита Каменев, забивал Ермаков. Но эффективность атак все равно оставляла желать много лучшего. Шведы контролировали ход матча и уверенно оборонялись — например, первый российский семиметровый мы увидели только на 49-й минуте. Итак, сборная впервые проиграла на этом Евро.

— Мы хорошо провели матч со шведами, — считает олимпийский чемпион, главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов. — Но чтобы выигрывать у таких соперников, надо было больше играть с передней линии. Линейные игроки реализовали практически все мячи, которые получили. Раз у нас это получалось, надо было продолжать. Также у нас края не такие атакующие, как у шведской команды. При входе в линию наши края неплохи, но мы этим не воспользовались. Здесь прерогатива тренера. Он хорошо понимает игру и принимает правильные решения.

Чтобы сделать правильные выводы, времени совсем мало — уже в пятницу нас ждет Испания. Игра с Польшей состоится в воскресенье (23 января), с Германией — во вторник (25). Из нашего секстета дальше пройдут только две сборные.

— Если говорить про шансы выйти в полуфинал, то у нас есть два очка из первой подгруппы, а это очень хорошо, — продолжил Владимир Максимов. — У нас есть бонус, но сегодня мы играли с серебряным призером, а завтра с испанцами — европейскими чемпионами. У нас две тяжелые игры подряд. На сегодняшний день у нас очень хороший состав, сильный, а вот с распределением идей в атаке есть проблемы без Сергея Косоротова. Если бы он был на площадке, противнику было бы труднее. Надеюсь, что с испанцами он будет. Тогда наша команда получит шанс усилить свою игру.

Сборная России не играла в основном групповом этапе Евро с 2016 года.