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Белый медведь напал на туристку в лагере на Шпицбергене

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Фото: Global Look Press/CPSTRSKP/Sean Kilpatrick
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Белый медведь напал на французскую туристку в лагере на Шпицбергене. Животное застрелили. Об этом 8 августа сообщил норвежский телеканал NRK.

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«Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете», — говорится в материале телеканала.

Отмечается, что группа туристов из 25 человек разбила палаточный лагерь недалеко от населенного пункта Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (второй по длине фьорд на Шпицбергене).

По данным телеканала, полицейские отогнали медведя выстрелами. Затем правоохранительные органы нашли животное. Оно было так сильно ранено, что его пришлось застрелить. По факту убийство медведя будет проводиться расследование.

Ранее, 3 августа, пожилой мужчина пострадал в результате нападения медведя в Камчатском крае. Пострадавший находится в больнице. Сообщалось, что в регионе обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. Хищников можно встретить практически на всей территории Камчатки, за исключением заболоченных и высокогорных участков.

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